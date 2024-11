Aguinaldo Rayol e Ronnie Von - Reprodução do Instagram

Publicado 04/11/2024 11:03 | Atualizado 04/11/2024 11:10

Rio - Vários famosos lamentaram a morte do cantor Agnaldo Rayol, aos 86 anos, na madrugada desta segunda-feira (4), em São Paulo. O apresentador Ronnie Von publicou uma foto ao lado do amigo de longa data no Instagram e o homenageou. "Que Deus lhe receba de braços abertos meu querido amigo! Triste acordar com a notícia da sua partida", escreveu o artista.

Na mesma rede social, Sonia Abrão se despediu de Agnaldo. "Perdemos Agnaldo Rayol, o nosso eterno 'Rei da Voz'! Amigo amado, coração de ouro, alma nobre! Vai na paz, querido, que continuaremos a te ouvir cantar lá do alto!".

O cantor Thiago Arancan citou a inspiração que Rayol era para outros artistas. "RIP ao Grande Agnaldo Rayol. Exemplo e inspiração para toda uma geração de talentos. Não foi diferente, através de sua arte e voz me aproximei ainda mais da música. Dividimos o palco em grandes ocasiões. Obrigado por tudo querido amigo!", declarou o tenor.

Durante o "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga também comentou a partida de Agnaldo. "Amigo, leal, um 'cabra' bom de tudo. Companheiro, participava das coisas, leal com as pessoas que o cercavam. Vai fazer falta nesse mundo. E um vozeirão que 'benza de Deus'. Vá com Deus, Agnaldo".

Veja o que mais famosos disseram:

Lúcio Mauro Filho, ator: "O Brasil perde um pouco do seu romantismo sem a voz e o talento do grande Agnaldo Rayol, cantor, ator e apresentador que marcou a cultura brasileira no último século. Que Deus conforte seus família, os amigos e admiradores deste grande brasileiro! Descanse em Paz!"

Miguel Falabella, ator: "Duas saudades nesta fatia de vida: Artur Xexeo e Agnaldo Rayol. Meu respeito e aplauso ao grande Agnaldo, que tive a honra e privilégio de conhecer. Elegante, educado e afetuoso! Aliás, no caso da foto acima, estou ladeado por dois queridos corações. Que ambos descansem em paz!".







