Publicado 04/11/2024 08:32 | Atualizado 04/11/2024 09:40





"Recebi na noite de ontem, segunda-feira, uma ligação mais que especial, inesperada, para falar a verdade: meu amigo Quincy Jones! Quantas lembranças lindas eu tenho ao lado desse cara, um irmão que eu tenho desde 1967! Torço muito para que as coisas melhorem logo e a gente se encontre novamente!", escreveu Milton na legenda. Rio - Quincy Jones, que morreu aos 91 anos, neste domingo (3), era amigo de longa data do cantor Milton Nascimento, de 82. Em uma publicação feita no Instagram, durante a pandemia, em julho de 2021, Bituca disse que os dois se conheciam desde 1967. Na imagem, os artistas apareciam em uma chamada de vídeo e fazendo coraçãozinho com as mãos."Recebi na noite de ontem, segunda-feira, uma ligação mais que especial, inesperada, para falar a verdade: meu amigo Quincy Jones! Quantas lembranças lindas eu tenho ao lado desse cara, um irmão que eu tenho desde 1967! Torço muito para que as coisas melhorem logo e a gente se encontre novamente!", escreveu Milton na legenda.

Na manhã desta segunda-feira (4), Bituca lamentou a partida do amigo nas redes sociais e lembrou da videochamada com ele. "Hoje amanheci com a triste notícia da partida do meu grande e amado amigo, Quincy Jones. Quincy foi um grande admirador e disseminador da música brasileira pelo mundo, e produziu muitos dos discos mais emblemáticos e importantes da história da indústria musical. Há um tempo, ele me ligou por videochamada, e matamos um pouco da saudade, que, agora, será eterna. Descanse em paz, querido irmão".

Além de Milton, Quincy também trabalhou com outros artistas brasileiros como Ivan Lins, Simone e o percussionista.









