Plantão da Globo assusta público para anunciar vitório de Donald Trump - Reprodução/Globo

Plantão da Globo assusta público para anunciar vitório de Donald TrumpReprodução/Globo

Publicado 06/11/2024 12:24 | Atualizado 06/11/2024 12:27

Rio - O plantão da Globo entrou no ar, na manhã desta quarta-feira (6), para anunciar a vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos e deixou muitos brasileiros apavorados. Após a vinheta, Ana Paula Padrão apareceu às 7h37 para oficializar o resultado da disputa entre o candidato eleito e Kamala Harris.

fotogaleria

Muita gente reagiu nas redes sociais e considerou desnecessário o plantão, ainda mais que a entrada aconteceu enquanto os telejornais locais eram exibidos e a vinheta costuma assustar muita gente por anunciar geralmente tragédias e mortes que causam comoção nacional.

O Plantão da Globo no sinal da NSC pic.twitter.com/eFxZEgtCR7 — Gabriel (@vodimtenigranku) November 6, 2024

"O Plantão da Globo já dá aquele susto do carvalho quando transmite, agora fazer isso só pra dar a noticia de que Trump ganhou as Eleições dos EUA foi o auge do alarde", desabafou Érika de Paula no X.

"Podíamos esperar até o 'Bom dia Brasil' começar", desabafou Flávia Oliveira. "Plantão da Globo pra dizer que o Trump ganhou as eleições, não precisava disso tudo não", disse outra internauta chamada Iza.

Veja mais reações no X sobre a entrada do temido Plantão da Globo.