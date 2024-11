José Roberto e Giorgia são os finalistas do ’Masterchef’ - Marcelinho Santos/Band

Publicado 06/11/2024 14:07

Rio - Giorgia e José Roberto são os finalistas do "Masterchef Brasil 11", da Band, depois de levarem a melhor no preparo do "pithivier", uma espécie de torta francesa feita com massa folhada e recheio. Os dois disputam na próxima terça-feira (12), a partir das 22h30, o tão cobiçado troféu do programa.

O vencedor ainda embolsará a quantia de R$ 350 mil e ganhará vários outros prêmios, como um curso na escola de gastronomia mais renomada do mundo, um conjunto de panelas premium, R$ 50 mil em produtos para casa ou futuro restaurante e mais.

No primeiro desafio, Giorgia, José Roberto, Andréia, Laura e Vitor apresentaram receitas com peixe, mas desagradaram o paladar dos chefs, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça. Com isso, ninguém garantiu uma vaga pra final. Na segunda prova, os cozinheiros tiveram que preparar um pithivier. Giorgia e José Roberto agradaram mais os jurados e garantiram a vaga na final do reality culinário.

"É a realização de um sonho. Um sonho muito grande que nem passava pela minha cabeça, que era possível ser realizado...Dei tudo de mim desde o vídeo da inscrição. Ter chegado no top 5 era uma vitória imensa. Já era vencedora só de estar no top 5", disse Giorgia. José Roberto também falou sobre a emoção de disputar a final do programa. "É a realização de um sonho e um certificado daquilo que eu acreditava que podia".