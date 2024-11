Serginho Groisman e Ivete Sangalo - Reprodução/Instagram

Serginho Groisman e Ivete SangaloReprodução/Instagram

Publicado 08/11/2024 19:10

Rio - O "Altas Horas" deste sábado (09) homenageia uma das maiores artistas da música brasileira, Ivete Sangalo. No palco do programa comandado por Serginho Groisman, a 'rainha do axé' apresenta alguns de seus maiores sucessos , e artistas participam da homenagem com musicais marcantes na voz de Ivete. O time de convidados traz Priscilla, Tatau, Emmanuele Araújo, Lucy Alves e a banda Os Garotin.

fotogaleria "Na hora em que a gente fala sobre o tempo tem um peso, mas as músicas e as emoções que a gente vive são transcendentes. Não realizo esses 30 anos como um número e sim como uma qualidade de experiências sensacionais. As maravilhosas, que tenho de montão, e as poucas que foram difíceis eu adorei viver e sempre vou adorar passar por situações difíceis, porque elas nos fortalecem. Estou muito feliz de comemorar 30 anos de carreira, estou aí firme e forte", conclui a cantora.

Entre as homenagens, Priscilla apresenta a balada romântica "Quando a Chuva Passar". Emanuelle Araújo, que substituiu Ivete após sua saída da banda Eva, canta um dos maiores hits da banda, "Eva", com uma interpretação própria. Lucy Alves, por sua vez, dá o seu tom para um dos maiores sucessos de Ivete, "Beleza Rara". Já Os Garotin, trio formado por Anchietx, Cupertino e Leo Guima, canta a música "Não Precisa Mudar".

Além dos musicais dedicados à homenageada, Ivete Sangalo apresenta os hits "Macetando", "Tempo de Alegria", "Rua da Saudade", "Batucada" e "Festa". E um sucesso lançado recentemente, "Seus Recados", parceria com a cantora Liniker.