Bruninho, Neymar, Gabriel Medina, Rafael Zulu e Luciano HuckReprodução do Instagram

Publicado 10/11/2024 09:02

Rio - Neymar reuniu a 'Diretoria' na festa de aniversário de um ano da filha, Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, neste sábado (9). Os 'parças' do jogador, Luciano Huck, Bruninho, Rafael Zulu e Gabriel Medina marcaram presença na comemoração. Faltou apenas Thiaguinho, que estava em Belo Horizonte para um show.

Rafael Zulu compartilhou um clique de todos juntos em uma publicação feita ano Instagram. "Hoje foi dia de comemorar a vida da nossa sobrinha Mavie! Estava com saudade da Diretoria reunida. Só faltou você, Thiaguinho. Amo vocês, meus irmãos! Muito bom quando estamos juntos". Thiaguinho comentou: "Amo vocês".

Com o tema "Ateliê de Arte da Mavie", a festa da herdeira de Neymar teve uma decoração luxuosa. Para a ocasião, o jogador e Bruna usaram looks no tom lilás . Irmão de Mavie, Davi Lucca, de 13 anos, não pôde comparecer a comemoração e a mãe dele, Carol Dantas, explicou o motivo. "Ele está em sua semana de provas. Já tem 13 anos e não pode faltar. A decisão foi dele que não quis perder a prova e fazer depois. Mas o importante foi que na primeira festa nós estávamos com ela!".