Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução do Instagram

Publicado 10/11/2024 12:59

Rio - Paolla Oliveira, de 42 anos, fez uma participação especial no show do namorado, Diogo Nogueira, de 43, em São Paulo, na noite deste sábado (9). A atriz foi convidada pelo o amado para subir ao palco e dançou a música "Pé Na Areia". Apaixonado, o casal, que está junto desde 2021, ainda trocou um beijinho. Um video do momento foi compartilhado por Diogo no Instagram. "Moça Bonita", escreveu o sambista na legenda.

Na mesma rede social, Diogo falou sobre sua apresentação. "Tem noites que ficam marcadas para sempre e ontem foi uma delas. Que energia foi essa São Paulo? Muito brigado a todos que cantaram e vibraram junto, vocês fizeram uma noite linda".

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira juntos no palco: O casal mais gostoso do mundo! pic.twitter.com/gORowaNEfo — (@Kell_da_Paolla) November 10, 2024