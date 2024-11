Com look fio-dental, Anitta rebola muito em show

Rio - Anitta, de 31 anos, foi uma das atrações do festival Rock the Mountain, em Petrópolis, na região serrana do Rio, neste domingo (10), e entregou tudo em cima do palco. A artista não deixou ninguém parado ao som de seus maiores hits, incluindo as músicas novo álbum"Funk Generation", e rebolou muito.

Para a ocasião, a Poderosa apostou em um look fio-dental e cheio de recortes, que valorizava seu corpo escultural.

Além da cantora, outros artistas se apresentaram no evento, como Seu Jorge, Joelma, Planet Hemp, Nando Reis, Nação Zumbi e Urias. Vale lembrar que o festival continua no próximo fim de semana, nos dias 16 e 17.

