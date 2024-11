Atriz apostou em fios ruivos para integrar 4ª temporada de série do Globoplay - Divulgação

Publicado 11/11/2024 21:45

Rio - Após o sucesso em Renascer, Giullia Buscacio, de 27 anos, surpreendeu ao aparecer com os cabelos ruivos para dar vida a uma nova personagem da quarta temporada da série "Arcanjo Renegado", do Globoplay. A artista, que tingiu os fios pela primeira vez, falou sobre a transformação no visual.

fotogaleria "Toda mulher deveria experimentar mudar a cor do cabelo um dia. É transformador me olhar no espelho e ver uma nova versão de mim", afirmou Giullia.

A atriz também compartilhou suas expectativas com o novo trabalho. "Estou muito feliz em fazer parte da 4ª temporada de 'Arcanjo Renegado', ao lado de tantos profissionais que admiro. Esse será meu primeiro trabalho em streaming, e me sinto honrada em dar esse passo em um projeto de tanto sucesso e com um papel social tão importante", disse.