Mel Maia surge caracterizada em gravação de filme no Rio

Rio - Mel Maia, de 20 anos, foi clicada gravando cenas do filme "Medley", no bairro da Urca, Zona Sul do Rio, nesta segunda-feira (11). Nas imagens, a atriz apareceu usando o figurino de Lola, sua personagem no longa-metragem.

A transformação também marcou o fim do uso de química nos cabelos da atriz. "O corte é pra uma personagem dos anos 90, mas me ajudou a praticamente finalizar a minha transição. Finalmente consegui me livrar de toda a química que tinha no meu cabelo. Assumi os meus cachos. Estou me sentindo muito mais livre e pronta para a personagem", escreveu Mel.

