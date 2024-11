Lexa - Reprodução Instagram

LexaReprodução Instagram

Publicado 11/11/2024 16:06 | Atualizado 11/11/2024 18:22

Rio – Grávida de sua primeira filha, Lexa usou as redes sociais para voltar no tempo e mostrar o vestido verde que usou no Natal do ano passado. A cantora relembrou, nesta segunda-feira (11), a superstição de quem usar a roupa nesta cor acaba engravidando no ano seguinte.

"Hahaha, vai preparando o seu look verde para o Natal, vai", brincou Lexa. A cantora está esperando uma filha do ator Ricardo Vianna, com quem está junto desde outubro de 2023.