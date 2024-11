Felipe Andreoli e Rafa Brites - Reprodução/Instagram

Felipe Andreoli e Rafa Brites Reprodução/Instagram

Publicado 11/11/2024

Rio - Rafa Brites usou as redes sociais, nesta segunda-feira (11), para comemorar 13 anos do casamento com Felipe Andreoli. A apresentadora fez uma postagem exibindo a tatuagem que fez ao lado do marido e aproveitou para reafirmar o compromisso com o ex-apresentador do "Globo Esporte SP".

fotogaleria "11.11.11. Nosso portal, que cafonamente temos tatuados. Essa frase diz: TODOS os dias são o dia 11.11.11 porque a gente não casa uma vez, a gente casa todos os dias. Não chegamos no nosso 13º ano de casados apenas com dias de brindes e comemorações. Só a gente sabe que casar nos dias amargos também nos trouxe aqui. Agora só a gente sabe também o quanto essa relação é doce, divertida e prazerosa! E assim mais um dia te escolho", escreveu. Já Felipe Andreoli refletiu sobre os anos de companheirismo junto da mulher.

"Fui atrás da nossa última foto no rolo da câmera depois de 13 anos de casados. Algumas coisas mudaram, outras nada. Agora ela usa óculos. E eu tô precisando. Agora temos dois filhos. Mas continuamos curtindo como um casal sempre que dá. Uma cervejinha em qualquer lugar já tá de boa, já deixa a gente feliz. Mas hoje vou levá-la num restaurante lindo e maravilhoso como a gente é e merece. Antes, não dava. Mas a gente era feliz igual. Isso não mudou...A alegria é o amor dessa união. Com mais ou menos dinheiro, com ou sem filhos, preocupados ou desencanados...A gente sempre soube como é único e incrível o que nós temos. E, entre erros e acertos, tentamos valorizar isso todos os dias. Te amo, até o próximo aniversário."