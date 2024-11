Mari Gonzalez - Reprodução do Instagram

Mari GonzalezReprodução do Instagram

Publicado 12/11/2024 08:06

Rio - Mari Gonzalez, de 30 anos, arrancou suspiros dos internautas ao exibir, no Instagram, novos cliques de sua viagem a Marrakesh, no Marrocos. Nas imagens, a influenciadora digital aparece de biquíni branco e dá um show de beleza e boa forma. "A viagem acabou, mas as fotos ainda não!", escreveu ela na legenda.

fotogaleria

Os internautas não economizaram nos elogios à ex-BBB. "Perfeita", afirmou um seguidor de Mari. "Deusa suprema", comentou outro. "Linda demais", opinou outro.

Mari também publicou um vídeo em que aparece em clima de romance com o namorado, Pipo Marques, durante um banho de piscina. "Quantos momentos bons", afirmou o cantor.