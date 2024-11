Regina Casé usa camisa em homenagem à Ludmilla - JC Pereira/Agnews

Regina Casé usa camisa em homenagem à Ludmilla JC Pereira/Agnews

Publicado 12/11/2024 11:35 | Atualizado 12/11/2024 11:45

Rio - Regina Casé, 70 anos, foi vista caminhando na praia do Leblon, na Zona Sul, na manhã desta terça-feira (12) e um detalhe chamou a atenção: ela usava uma camiseta com o rosto da cantora Ludmilla estampado.

Mesmo debaixo de um sol forte, a apresentadora usou um look todo preto incluindo calça, camisa e tênis no mesmo tom.

Quando ainda se chamava MC Beyoncé, Ludmilla se apresentou no programa "Esquenta", comandado por Regina, que ficou no ar na Globo entre 2011 a 2017. No ano passado, ao tietar a cantora em show na Bahia, ela comentou: "Cria do #Esquenta com muito orgulho! Amo! Que mulher é essa gente???", escreveu.

Família crescendo

Ludmilla está radiante após anunciar que sua mulher, a bailarina Brunna Gonçalves, está grávida. Em entrevista ao "Fantástico", a cantora disse que o desejo pela maternidade nasceu de sua relação com Brunna, que sempre sonhou em ser mãe.

O casal optou pelo método de fertilização ROPA (Recepção de Oócito da Parceira). Nesse método, um óvulo de Ludmilla foi fecundado com o sêmen de um doador e transferido para o útero de Brunna. Ela compartilhou o momento em que realizou os testes de gravidez: “Eu fui na farmácia, comprei vários testes. E depois do quarto dia, eu comecei a fazer os testes. Eles dão nove dias de tolerância. Para dar positivo, nove dias. No quarto dia, eu já comecei. E aí, sozinha, fiz o teste, negativo. Eu falei: tá. É normal.”