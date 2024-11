Mell Muzzilo e Marcello Melo Jr. de mãos dados no lançamento da 3ª temporada de ’Arcanjo Renegado’ - Victor Chapetta/Agnews

Publicado 12/11/2024 22:14

Rio - Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr aumentaram os rumores sobre um possível romance entre eles, nesta terça-feira (12), ao chegarem de mãos dadas no lançamento da 3ª temporada da série "Arcanjo Renegado", que ocorreu em um shopping na Zona Sul do Rio.

Essa não é a primeira vez que os dois aparecem juntos. Os atores também foram clicados de mãos dadas na área VIP do Rock in Rio, em setembro. No mês seguinte, o casal marcou presença no show do Soweto, que aconteceu no Rio . Mell Muzzillo compartilhou o momento abraçada a Marcello e com a amiga Renata Jaccoud ao lado.