Eduardo Sterblitch - reprodução GNT

Publicado 12/11/2024 19:15 | Atualizado 12/11/2024 19:29

Rio - Eduardo Sterblitch, que está no ar como Alfredo Honório, em 'Garota do Momento' , fez revelações surpreendentes no 'Papo de Segunda' no GNT. Durante uma conversa descontraída com a apresentadora Angélica e os colegas de programa João Vicente de Castro, Francisco Bosco e Russo Passapusso, ele abordou questões sobre sua sexualidade, surpreendendo a todos com sua sinceridade.