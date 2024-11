Thiaguinho visita Preta Gil no hospital - Reprodução / Instagram

Publicado 12/11/2024 19:28

Rio - Preta Gil recebeu a visita de Thiaguinho no hospital, nesta terça-feira (12). Nas redes sociais, a cantora, que está internada após sentir fortes dores no rim direito, compartilhou o momento especial do encontro com o amigo.No vídeo, Thiaguinho aparece escondido atrás de uma parede e Preta tenta identificar quem seria a visita especial. "É alguém que você gosta muito", diz uma pessoa, e Preta responde: "Thiago André!".Na legenda, ela escreveu: "Ele veio me ver. Te amo Thiaguinho!".A cantora voltou ao hospital na segunda-feira (11), menos de 24 horas depois de anunciar a alta médica após ter passado por uma cirurgia devido a cálculos renais, que obstruíram o cateter que ela precisa usar durante o tratamento. Ele sentiu fortes dores no rim direito e os médicos acharam melhor mantê-la em observação."Ontem postei que estava em casa, me precipitei, porque comecei a sentir uma dor no rim direito e voltei para o hospital", iniciou a artista. "Tivemos que entrar com outros medicamentos, continuo tomando antibiótico e os médicos preferiram que eu ficasse aqui mais alguns dias para não correr o risco de sentir dor em casa", disse, na ocasião.