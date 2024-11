André Luiz Frambach e Larissa Manoela - Reprodução/Instagram

André Luiz Frambach e Larissa ManoelaReprodução/Instagram

Publicado 12/11/2024 17:00

Rio - Larissa Manoela dividiu com os seguidores, nesta terça-feira (12), alguns registros da primeira parada que realizou na viagem de férias ao lado do marido André Luiz Frambach. O casal desembarcou em Doha, capital do Catar, antes de viajar até o local em que irão curtir um descanso.

fotogaleria "Primeira parada antes do nosso destino final", escreveu na legenda. Nos Stories, a atriz comemorou a viagem a dois. "A meta é conhecer o mundão com o amor da minha vida. Lá vamos nós".