Bruna Marquezine, Sérgio Malheiros e mais famosos prestigiam lançamento de 'Amor da Minha Vida'

Rio - Parte do elenco de "Amor da Minha Vida" se reuniu no Jockey Club, na zona sul do Rio, nesta terça-feira (12) para o lançamento da série. A comédia romântica estreia no dia 22 de novembro em uma plataforma de streaming.

Além dos protagonistas Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, também marcaram presença no evento os atores João Guilherme, Sophia Abraão, Danilo Mesquita, Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti, Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Bella Piero, Isadora Cruz, Lorena Comparato, Sasha Meneghel com o marido João Figueiredo e Mariana Goldfarb.

Na série, Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros interpretam os amigos inseparáveis Bia e Victor. A trama retrata as desilusões reais, enquanto expõe a jornada de amadurecimento e conexão dos personagens.

Relatar erro