Publicado 12/11/2024 21:32 | Atualizado 12/11/2024 21:33

Rio - No quinto episódio do programa 50 & Uns, Zeca Pagodinho traz sua sinceridade e bom humor para o estúdio de Angélica. Ao lado de Tony Ramos e Gilberto Gil, o cantor compartilha histórias pessoais e reflexões sobre saúde e vida. Angélica, que anteriormente recebeu personalidades femininas em sua série 50 & Tanto no Globoplay, agora recebe figuras masculinas para discutir o cotidiano e temas que fazem parte de suas jornadas.

Durante o programa, Angélica menciona um hábito recente de Zeca: o uso de um aparelho de medir glicose. O cantor, aos 65 anos, explica que esse é apenas um dos cuidados que toma. “Eu me cuido. Me interno duas vezes por ano. Não estou fazendo nada, aí falo ‘Dr. Marcelo, vou me internar’. Aí me interno, fico lá dois dias... Faço check-up, levo uma cervejinha escondido”, diz ele, provocando risadas de Angélica e dos outros convidados.Tony Ramos lembra uma ocasião em que Zeca levou cerveja para Beth Carvalho no hospital. “Sei lá, nós levamos. Eu, Arlindo e Sombrinha. Chegamos lá, a Beth, tinha um violão embaixo de uma mesa, ‘pega meu violão aí’. As enfermeiras já vieram com aqueles copinhos de plástico,” conta Zeca, revelando a naturalidade com que seus amigos celebram os encontros, mesmo em circunstâncias inesperadas.Zeca relembra outros momentos inusitados de sua vida. “No enterro do meu pai, levamos 10 caixas de cerveja, salgadinho. O da minha mãe agora, dois anos atrás, mesma coisa.” A fala do cantor mostra como ele busca manter a alegria e a descontração mesmo em ocasiões difíceis, valorizando a presença dos amigos e o bom humor em qualquer situação.