Grazi Massafera - reprodução Instagram

Grazi Massaferareprodução Instagram

Publicado 12/11/2024 20:45

Rio - A atriz Grazi Massafera já deu início às comemorações de fim de ano em sua casa no Rio de Janeiro, onde vive com sua filha, Sofia, de 11 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond. Nesta terça-feira (12), Grazi compartilhou um vídeo mostrando a montagem de sua árvore de Natal, decorada com ursos de pelúcia brancos e enfeites vermelhos.



fotogaleria

No vídeo, Grazi diverte os fãs ao brincar com um de seus cães, sugerindo que ele poderia fazer parte da decoração, dado que a árvore também exibe ursos brancos. "Por aqui, já estamos entrando no clima", comentou a atriz na legenda do post, reforçando o clima natalino que já toma conta de sua casa.Além da decoração natalina, Grazi compartilhou uma reflexão divertida sobre as tentações gastronômicas das festas de fim de ano. "Deus, tem piedade de mim. Peço porque estou viva e sou louca por açúcar", escreveu ela, revelando seu amor por doces e as dificuldades de resistir às tentações típicas desta época.Nos comentários, além de elogios à decoração, seguidores notaram a boa forma da atriz, que aparece usando um conjunto de top e shorts de lycra no vídeo. "Nem precisa de estrela com você do lado", brincou um dos fãs. "E quem olhou para árvore com uma beleza de corpo e mulher dessa ?", elogiou outra. "Só consegui reparar nesse glúteo de respeito", comentou mais uma seguidora.