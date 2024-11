Ana Hickmann e Edu Guedes - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann e Edu GuedesReprodução / Instagram

Publicado 12/11/2024 17:09

Rio - A apresentadora Ana Hickmann e o chef Edu Guedes se conhecem há mais de 20 anos, mas a relação ganhou um novo rumo recentemente. Em entrevista ao programa de Lucas Selfie, Ana abriu o coração sobre o primeiro encontro com Edu, revelando que o momento foi tão intenso que a fez "chorar a noite inteira".

Ana contou que o reencontro com Edu aconteceu logo após o término do casamento com Alexandre Correa. "Ele me convidou para jantar. Ele me ouviu tanto que eu chorei a noite inteira,” relembrou a apresentadora. Edu foi um dos poucos a se aproximar dela nesse período, oferecendo suporte e até mesmo um lugar para morar. Ana revelou que, inicialmente, recusou a ajuda, afirmando: “Meu foco era o meu filho, nada mais importava".



Apesar da conexão evidente entre os dois, Ana e Edu hesitaram em oficializar o relacionamento. "Nos preocupamos muito porque não sabíamos se era namoro ou não", disse. Ambos estavam passando por grandes mudanças e, antes de tornarem público o relacionamento, decidiram conversar com os filhos. Essa cautela foi um sinal do respeito que ambos têm pelas famílias e pela história de vida que compartilharam como amigos por tanto tempo.



De colegas de trabalho a noivos

Ana e Edu trabalharam juntos no programa "Hoje Em Dia", da Record, de 2005 a 2009. No entanto, a vida tomou outros rumos, e eles seguiram caminhos diferentes. A proximidade entre os dois voltou quando Edu enviou uma mensagem para saber se Ana estava bem, após uma situação pública de violência doméstica envolvendo a apresentadora. O contato reabriu a porta para um novo tipo de relacionamento. Em setembro deste ano, eles oficializaram o noivado em uma cerimônia intimista no interior de São Paulo.