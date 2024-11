Apresentador comentou o rigor na educação da filhas - Reprodução/Globoplay

Publicado 12/11/2024 16:22

Rio - Convidado do programa "Sábia Ignorância", exibido na última segunda-feira (11), Tadeu Schmidt abriu o coração e fez uma análise sobre a criação das filhas Valentina, de 22 anos, e Laura, de 20. No papo com Gabriela Prioli, o apresentador do "Big Brother Brasil" admitiu que se culpa por ter sido durão igual ao pai na educação das herdeiras.

"Criei duas meninas ótimas para o mundo. [...] elas nunca vão fazer uma coisa ruim para o mundo, mas poderiam ser melhores para elas próprias porque se cobram demais. O rigor foi forte demais. Errei na dose. Talvez por ter o exemplo do meu pai, ele foi o ídolo lá em casa, todo mundo adora o meu pai que era extremamente rigoroso, mas acho que ele também passou um pouquinho da dose", afirmou.

"Lembro uma vez que contei a ele ter dado uma bronca nas meninas. Meu pai, o símbolo do rigor, falou: 'É, mas também não precisava tanto, né?'. Ele, que era minha fonte de disciplina e rigor, me fez pensar: 'Será que eu exagerei?' Tive talvez uma preocupação exagerada em transmitir valores éticos para as minhas filhas e como fiz foi rigorosa demais."

Filho de militar, o jornalista comentou que ama uma rotina e que não a deixa de lado mesmo durante o trabalho no reality show. "No primeiro ano foi mais caótico porque ainda tinha o final da pandemia. Mas agora consegui criar minha rotina. No primeiro ano não consegui jogar golfe nenhum dia. No segundo, já consegui me programar para jogar uma vez por semana. Vou com meu fone de ouvido para ouvir o pessoal da casa. Consigo malhar todo dia, de segunda a sexta. Vou ouvindo o pessoal na casa, mas vou malhar. Essa rotina me dá tranquilidade e faz o meu dia passar mais tranquilo", disse.