Yuri Lima e NalaReprodução Instagram

Publicado 12/11/2024 14:47 | Atualizado 12/11/2024 14:48

Rio – Yuri Lima, de 30 anos, compartilhou fotos e se declarou para a filha Nala, fruto do relacionamento com a cantora Iza, nesta terça-feira (12). O jogador de futebol mostrou momentos íntimos, no Instagram, ao lado da pequena, que completa seu primeiro mês de vida na próxima quarta-feira (13).

"Estou até agora pensando em uma legenda e tudo parece pouco. Em pouco tempo você já mudou tudo para melhor, minha filha. Obrigado pelo melhor presente, Deus", declarou.



Recentemente, Iza mostrou o rosto da herdeira, pela primeira vez, em suas redes sociais.