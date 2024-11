Maíra Cardi e Thiago Nigro - Reprodução / Instagram

Publicado 12/11/2024 12:53 | Atualizado 12/11/2024 12:55

Rio - Maíra Cardi, de 41 anos, revelou que tomou uma decisão significativa. Ela e o marido, Thiago Nigro, o "Primo Rico", vão tentar a gravidez de forma natural. A coach já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 5, filhos de relacionamentos anteriores.



Nas redes sociais, a influenciadora deu detalhes sobre essa nova etapa. "Eu queria muito dividir esse processo de gravidez com vocês. Eu sei que vai ser diferente de tudo, eu tenho 41 anos e não posso esperar [para engravidar] porque não é inteligente da nossa parte. O correto seria eu já fazer o processo de FIV [Fertilização In Vitro]. Só que ele quer tentar pelo menos um mês naturalmente".



Apesar de já considerar o método de Fertilização In Vitro (FIV), a decisão foi tentar a gravidez natural pelo período de um mês, respeitando o desejo de Thiago. "Falei com o deuso [Thiago], vocês sabem que ele é reservado com essa coisa de intimida, ele não gosta que fique falando da vida dele, expondo", iniciou.