Marina Sena e Juliano FlossReprodução/Instagram

Publicado 12/11/2024 10:51 | Atualizado 12/11/2024 10:59

Rio - Marina Sena é a convidada do "Lady Night', que irá ao ar no Multishow nesta terça-feira (12), e não conseguiu fugir das perguntas íntimas de Tatá Werneck. A apresentadora quis saber se o sexo da cantora com o namorado, Juliano Floss, é o melhor da sua vida e, ao responder "sim" e notar que Hector Bolígrafo, que detecta mentiras, demonstrou que ela ficou na dúvida, refez a pergunta.

"Eu não sei, gente. Não tem um melhor, tem os que não prestam, mas o que é bom, é todo bom", disse a cantora.

"Está entre os melhores sexos da sua vida", perguntou Tatá. "Tá entre os melhores", respondeu Marina. Em seguida, a máquina apontou que ela disse a verdade.

A apresentadora comemorou e brincou: "Graças a Deus, eu ia me sentir culpada depois".

Marina Sena ainda afirmou que se considera a melhor compositora da sua geração.

Namoro público

O namoro da cantora com Juliano se tornou público durante a participação do influenciador no "Domingão com Huck", em julho. No programa, Luciano Huck brincou: "É um pequenininho apaixonado". Em seguida, ele pediu para Floss se declarar ao vivo para a cantora.



"Amor! Acho que ela está em Madrid. Obrigado por ter entrado na minha vida. Não vou me prolongar muito, senão vou ficar nervoso. Tem gente que entra pra mudar tudo, e você está mudando tudo. Te amo", disse Juliano.