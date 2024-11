Andressa Urach - Reprodução / Instagram

Publicado 12/11/2024 14:38 | Atualizado 12/11/2024 14:48

Rio - Andressa Urach surpreendeu a apresentadora Luciana Gimenez no programa "Superpop". A influenciadora demonstrou a nova habilidade de "bater palmas" com a língua bifurcada. Desde que realizou o procedimento em julho, Urach compartilha o processo de adaptação e as mudanças que ele trouxe para a vida dela, especialmente no campo dos conteúdos adultos.



Em setembro, ela mostrou aos seguidores o resultado final do procedimento, e agora, detalhou como está se acostumando com a língua dividida. "A dicção ainda não está 100%. Estou com um pouquinho de dificuldade na fala. Mas isso, aos poucos, vai voltando com fonoaudiologia e exercícios. Eu já consigo 'bater palminha', fazer alguns movimentos. Eu achei lindo", contou.



Luciana quis saber mais sobre o propósito por trás da bifurcação, ao que Urach respondeu com uma provocação: "é a serpente". A influenciadora demonstrou habilidade, o que deixou a apresentadora visivelmente intrigada. "Bate palminha com a língua? E você fica treinando?", perguntou Gimenez. Andressa respondeu, sorrindo. "Você vai fazendo exercícios e treinando", explicou.



Entre risos, Urach também comentou sobre a experiência de beijar com a língua bifurcada. "Todos os tipos de beijos", disse. A apresentadora, curiosa, questionou: "É bom para você ou para o parceiro?". Andressa respondeu, revelando uma habilidade curiosa. "Dá para agarrar a língua do parceiro", afirmou. Para ilustrar, Urach prendeu um dedo entre as partes divididas da língua, surpreendendo ainda mais a anfitriã. "Gente, estou muito chocada com essa história. E olha que já vi de tudo! Para me assustar aqui no 'Superpop'… eu já vi de tudo. Trabalho aqui já faz tempo, amiga", comentou Luciana.