Denzel Washington está com 69 anos - Reprodução / Instagram

Denzel Washington está com 69 anosReprodução / Instagram

Publicado 12/11/2024 14:42

Denzel Washington revelou que estará no elenco de "Pantera Negra 3". Apesar da declaração do ator, a Marvel Studios ainda não confirmou que irá produzir um terceiro filme do herói.

O vencedor do Oscar afirmou que o diretor e roteirista da franquia do MCU, Ryan Coogler, estava desenvolvendo um papel para ele na sequência.

"Não sei quantos papéis ainda farei no cinema aos 70 anos. Depois de interpretar Otelo, Ryan Coogler me disse que estava escrevendo um papel para mim em Pantera Negra 3. Depois disso, vou interpretar o Rei Lear, e assim por diante", disse em entrevista ao Today Show.

Pantera Negra, primeiro filme da saga, foi lançado em 2018 e se tornou um grande sucesso, sendo o primeiro longa de super-herói a ser indicado a Melhor Filme no Oscar.

O segundo volume da saga, "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", foi lançado em 2022. O filme passou por alterações após a morte de Chadwick Boseman, que interpretou o rei T’Challa, em 2020, pouco antes das gravações começarem.