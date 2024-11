Nasce terceira filha de Chay Suede e Laura Neiva - Reprodução/Instagram

Publicado 12/11/2024 14:01

Rio - Na última segunda-feira (11), Chay Suede publicou pela primeira vez fotos de seus três filhos juntos. As imagens mostram Maria, de 4 anos, e José, de 3, ao lado da recém-nascida Ana, que chegou ao mundo no dia 8 de novembro. Após um breve período no hospital, Ana já está em casa, unindo ainda mais a família.