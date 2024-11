Preta Gil com o filho - Reprodução Instagram

Preta Gil com o filhoReprodução Instagram

Publicado 12/11/2024 13:42 | Atualizado 12/11/2024 13:44

Rio – Preta Gil, de 50 anos, voltou a ser internada após sentir dores no rim direito , e recebeu apoio do filho, Francisco Gil, fruto do antigo relacionamento com Otavio Muller. Nesta segunda-feira (11), a cantora compartilhou uma foto ao lado do primogênito nas redes sociais.