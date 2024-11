Viih Tube se preparando para o parto de Ravi - Reprodução Instagram

Viih Tube se preparando para o parto de RaviReprodução Instagram

Publicado 12/11/2024 15:32

Rio – Viih Tube deu detalhes do parto do filho mais novo, Ravi, fruto do relacionamento com o ex-BBB, Eliezer, que nasceu na última segunda-feira (11). A Influenciadora publicou registros do momento íntimo, no Instagram, nesta terça-feira (12), e declarou que o bebê é parecido com sua primogênita, Lua, de um ano.



fotogaleria

"As 21h de domingo comecei a sentir contrações e jurava que eram apenas pródromos. 38 semanas e 4 dias. E ele escolheu essa data tão linda para vir, Ravi nasceu 11/11, 19:49h, com 3.760kg, e 49cm. Foi um dia que me ensinou muita coisa! Que eu senti claramente a presença de Deus, cuidando da gente! Me dando discernimento. Logo conto tudinho para vocês como foi! Amanhã será o encontro dos irmãos, e assim que a lua o conhecer, eu mostro amanhã o rostinho dele pra vocês também. Mas só um spoiler: a cara da lua", afirmou.



Amigos famosos de Viih Tube comentaram na postagem. "Me emociono com vocês e vibro a cada nova conquista! Vocês merecem. Bem-vindo a família Tube, Ravi. Seja feliz", declarou Tati Machado. "Parabéns, meu amor. Deus te abençoe muito", disse Gabi Martins. "Bem-vindo, Ravi", comentou Álvaro.