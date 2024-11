Isis Valverde curte dia ensolarado na praia da Barra da Tijuca - Dilson Silva

Publicado 12/11/2024 15:30 | Atualizado 12/11/2024 15:33

Rio - A atriz Isis Valverde aproveitou o sol intenso na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, nesta terça-feira (12). Usando um biquíni amarelo, ela deixou as tatuagens à mostra enquanto relaxava na praia. O visual incluía uma saída de praia transparente, chamando a atenção de quem passava.

Prestes a casar com o empresário Marcus Buaiz, Isis se prepara para a celebração marcada para 3 de maio de 2025. A festa estava planejada para novembro deste ano, mas a atriz adiou os planos após o diagnóstico de câncer da mãe, Rosalba Nable. Recentemente ela concluiu o tratamento com sessões de quimioterapia. Em entrevista ao Gshow, Isis contou que agora está pronta para celebrar o amor e a vida."Vai ser lindo e estou muito feliz em celebrar tudo com a minha família e amigos", disse.Mantendo o mistério, Isis revelou que o vestido seguirá uma linha boho, combinando leveza, rusticidade e um toque vintage. A atriz adiantou alguns detalhes, sem entregar tudo: "É segredo (risos)! Tenho algumas opções em mente já em andamento, mas não está nada 100% decidido. Posso adiantar que o meu estilo preferido está numa linha mais 'boho'… que está super em alta!".Entre os padrinhos, Isis já confirmou os amigos Mariana Ximenes, Renato Góes e Thaila Ayala, que estarão ao lado do casal no altar.