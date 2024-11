Brunna Gonçalves - Reprodução do Instagram

Publicado 12/11/2024 08:36

Rio - Grávida do primeiro filho, Brunna Gonçalves segue como musa da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval do ano que vem. A confirmação foi feita pela dançarina, que é mulher da cantora Ludmilla, no Instagram, nesta segunda-feira (11). "Vamos com tudo", escreveu ela.