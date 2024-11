Joy Broussard é a nova musa da União do Parque Acari - Divulgação

Publicado 08/11/2024 11:24 | Atualizado 08/11/2024 11:35

Rio - A escola de samba União do Parque Acari, que desfila na série Ouro, anunciou, nesta quinta-feira (7), a norte-americana Joy Broussard como a nova musa da agremiação.

"Obrigada ao presidente e à escola por me permitirem esta oportunidade. Estou muito animada para dançar e fazer parte de uma comunidade incrível", celebrou a musa, nos comentários da publicação do Instagram da agremiação.



Natural de Berkeley, Califórnia, Joy tem uma sólida formação em dança. Ela começou a carreira artística no balet, seguindo para estilos como o jazz, moderno e hip hop. Nos últimos dez anos, tem se dedicado ao samba, integrando projetos como o Sambafunk, em Oakland, o grupo Estrelas do Samba, e o coletivo de dança MasFX. Ela cita a rainha Egili Oliveira como uma de suas grandes inspirações.



Em 2025, a escola levará para a Marquês de Sapucaí o enredo desenvolvido pelo carnavalesco Guilherme Estevão, "Cordas de Prata – Um Retrato Musical do Povo", uma homenagem ao violão. A tricolor do Complexo do Acari irá desfilar na segunda noite da Série Ouro, no sábado (1º).