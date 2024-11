Viradouro, atual campeã do Carnaval, fará desfile na Cidade do Samba - Cleber Mendes / Arquivo O Dia

Publicado 07/11/2024 12:33 | Atualizado 07/11/2024 12:51

Rio - O Dia Nacional do Samba (2 de dezembro) vai ser celebrado com mini desfiles das escolas do Grupo Especial, shows e rodas de samba em um megaevento de três dias na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio. A entrada será 1 kg de alimento não perecível, com portões abertos sempre às 19h.

No dia 29 de novembro, Imperatriz, Unidos de Padre Miguel, Viradouro e Mangueira, agremiações que desfilam no domingo, dia 2 de março, vão se apresentar com seus principais segmentos. A abertura será do bloco Cacique de Ramos e o encerramento do cantor Belo.



No sábado (30) vai ser a vez da Unidos da Tijuca, Beija-Flor, Salgueiro e Vila Isabel. O Terreiro de Crioulo vai abrir o evento, que terminará com apresentação do Samba da Volta.



No domingo (1º), Mocidade, Grande Rio, Paraíso do Tuiuti e Portela vão desfilar e, após o final das exibições, o público poderá curtir show de Jorge Aragão.



O evento é promovido pela Liesa e o Rio Carnaval.