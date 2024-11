Disputa de samba na quadra do Império Serrano - Luis Miguel Ferreira

Disputa de samba na quadra do Império SerranoLuis Miguel Ferreira

Publicado 07/11/2024 10:57

Rio - O Império Serrano, que desfila na Série Ouro, definiu os quatro sambas finalistas da disputa para 2025, quando homenagerá o compositor Beto Sem Braço.

A escolha, mais uma vez, vai contar com uma disputa familiar, entre Aluísio Machado, maior vencedor da história do Império Serrano, contra o neto Matheus Machado, ex-mestre-sala da Verde e Branco, que encabeça outra composição. Fecham a lista as parcerias de Victor Rangel e companhia, e a obra 13, liderada pelo cantor e compositor Arlindinho.

A decisão está marcada para o próximo dia 15, com início às 19h. O evento contará com uma edição especial do Botequim do Império, com roda de samba e os grandes clássicos de Beto Sem Braço, além de chopp gratuito até as 21h.

Os ingressos custam 30 e podem ser comprados via internet . Os camarotes já estão esgotados

O enredo é "O que espanta miséria é festa", do carnavalesco Renato Esteves.

A quadra fica na Avenida Edgard Romero, 114, em Madureira.