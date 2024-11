Cahê Rodrigues deixou a escola de samba Camisa Verde e Branco - Reprodução/Instagram

Cahê Rodrigues deixou a escola de samba Camisa Verde e Branco Reprodução/Instagram

Publicado 04/11/2024 20:25

Rio - O carnavalesco Cahê Rodrigues anunciou nesta segunda-feira (04) a saída da escola de samba Camisa Verde e Branco. A assessoria jurídica informou em nota que o profissional foi diagnosticado com Síndrome do Pânico e Depressão e recebeu uma determinação médica para iniciar imediatamente seu tratamento, o que o obrigou a deixar o trabalho que vinha desenvolvendo no Carnaval paulistano.

Os enredistas Clark Mangabeira e Victor Marques, que fazem parte da equipe do carnavalesco, seguem na agremiação. No comunicado, o carnavalesco agradeceu a escola de samba pela oportunidade de retornar ao carnaval de São Paulo após 11 anos, e destacou o acolhimento recebido pelos integrantes da agremiação. "Em breve o carnavalesco estará de volta às atividades, como sempre o fez, nos seus mais de 30 carnavais de sucesso em que atuou!", finalizou a nota.

A Camisa Verde e Branco será a última a desfilar no Sambódromo do Anhembi, no dia 28 de fevereiro, pelo Grupo Especial. A agremiação fará uma homenagem a Cazuza com o enredo "O tempo não para! Cazuza – o poeta vive!".