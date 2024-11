Final de samba será na quadra da escola, em Maricá - Divulgação / Caio Henrique

Publicado 04/11/2024 11:53

Rio - A União de Maricá vai escolher seu samba-enredo para 2025 com uma grande festa, na próxima sexta-feira (8). A disputa começou com 18 obras concorrentes, no dia 25 de outubro, e quatro parcerias conquistaram o direito de disputar a finalíssima.

Com o enredo "O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira, a agremiação vai celebrar a figura de Seu 7 da Lira, entidade marcante na história da umbanda, e da médium Cacilda de Assis.



A União de Maricá será a sexta escola a desfilar pela Série Ouro, na sexta-feira de Carnaval, e busca chegar pela primeira vez ao Grupo Especial.



Parcerias finalistas:



Samba 04 - Babby do Cavaco e cia;

Samba 07 - Wanderley Monteiro e cia;

Samba 10 - Marquinho Paloma e cia;

Samba 15 - Claudio Mattos e cia.