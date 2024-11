Intérprete Tinga com caracterização especial para gravação - Divulgação / Vila Isabel

Intérprete Tinga com caracterização especial para gravaçãoDivulgação / Vila Isabel

Publicado 01/11/2024 08:30

Rio - A Vila Isabel lançou nesta quinta-feira (31) o clipe oficial do samba-enredo para 2025. Inspirado no enredo “Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece”, a agremiação apostou em uma produção descontraída para apresentar para a comunidade a versão oficial do hino.



A obra, que passou por adaptações após a final da disputa de samba, está disponível em formato audiovisual nos perfis da agremiação no YouTube, Instagram, Facebook e X (antigo Twitter).



Durante a gravação, os integrantes do carro de som e os diretores de harmonia “viraram na bruxaria” e caíram no samba. “A gravação foi divertida demais. Todo mundo entrou na brincadeira. O samba é muito alegre e a comunidade já está cantando forte. Não tenho dúvida que vai pegar na Avenida”, afirmou o intérprete Tinga.



Última escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, a Vila vai apresentar as assombrações que fazem parte do imaginário popular.

Confira o vídeo!