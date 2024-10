Diego Jenkins e Thainá Teixeira vão formar o novo casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos da Tijuca - Divulgação / Geissa Evaristo

Publicado 29/10/2024 14:22

Rio - A Unidos da Tijuca, que segue apostando em novos talentos, substituiu o segundo mestre-sala para 2025. Diego Jenkins será o defensor do segundo pavilhão ao lado da porta-bandeira Thainá Teixeira, que após o período de licença-maternidade, está de volta.



O novo mestre-sala deu seus primeiros passos nas tradicionais escolas de Manoel Dionísio e Minueto do Samba. Tem passagem por Unidos do Viradouro, Lins Imperial, Unidos do Jacarezinho, Acadêmicos do Engenho da Rainha, Guerreiros Tricolores, Unidos da Villa Rica e Império de Araribóia, em Niterói.

Está entre os fundadores do grupo Nobres Casais, coletivo que trabalha em prol da arte dos casais de mestre-sala e porta-bandeira do Brasil. Defende há oito anos o primeiro pavilhão do Acadêmicos de Vigário Geral, na Série Ouro.



"Me sinto honrado pelo convite e muito grato ao presidente Fernando Horta pela confiança e oportunidade em defender o pavilhão tijucano. Inicio uma nova história, com muito respeito, na escola com tantos campeonatos. Uma oportunidade que sempre sonhei, na agremiação que acompanhei de perto a passagem de grandes ídolos na arte. Chego respeitando aqueles que vieram antes de mim e com o compromisso de trabalhar com muita dedicação para honrar os que vierem depois. Obrigado, Tijuca!", comemorou Diego.



A dupla já iniciou os treinamentos para o desfile do 3 de março. O enredo é "Logun-éde – Santo Menino que Velho Respeita".