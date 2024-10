Rafael Prates vai comandar o departamento musical da Tradição - Divulgação

Publicado 28/10/2024 13:43

Rio - De volta à Marques de Sapucaí, na Série Ouro, a escola de samba Tradição contratou Rafael Prates para comandar o seu departamento musical. Com uma trajetória de mais de 20 anos no Carnaval, atualmente Prates é responsável pelas produções dos álbuns da Superliga Carnavalesca do Brasil e do Grupo Especial do Espírito Santo.



Como músico, arranjador e diretor musical, atuou em grandes agremiações do Rio e de São Paulo, entre elas: Beija-Flor, Tuiuti, Grande Rio, Salgueiro, Mocidade, Vila Isabel e Águia de Ouro.

Além disso, colaborou nas produções dos CDs das escolas do Grupo Especial e Acesso. Como músico, atuou, ainda, tocando e gravando com Alcione, Dona Ivone Lara, Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Martinho da Vila, Dudu Nobre, entre outros.