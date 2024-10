Mayara Lima é a rainha do Paraíso do Tuiuti - Nelson Malfacini / Site Carnavalesco

Publicado 25/10/2024 07:57

Rio - O Paraíso do Tuiuti recebe as escolas de samba Portela e Vila Isabel nesta sexta-feira (25). As duas agremiações vão se apresentar durante o "Encontro no Paraíso", a partir das 22h, com entrada a R$ 30.

Estarão presentes todos os principais segmentos de cada uma das agremiações, como casais de mestre-sala e porta-bandeira, bateria, baianas, passistas e Velha Guarda. A rainha do Tuiuti, Mayara Lima, será uma das anfitriãs da festa.

O Tuiuti será a segunda escola a desfilar na terça-feira de carnaval com enredo "Quem tem medo de Xica Manicongo?" sobre a primeira trans não indígena do Brasil. O desenvolvimento é do carnavalesco Jack Vasconcelos.

A quadra fica no Campo de São Cristóvão, 33, em São Cristóvão. A classificação etária é 18 anos.