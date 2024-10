União de Maricá será a sexta escola a desfilar na sexta-feira, no dia 28 de fevereiro, na Sapucaí. - Divulgação /União de Maricá

Publicado 24/10/2024 13:32 | Atualizado 24/10/2024 13:39

Rio – A escola de samba União de Maricá recebeu, nesta terça-feira (22), a inscrição de 18 sambas concorrentes para o Carnaval de 2025. O enredo é "O cavalo de Santíssimo e a coroa do Seu 7", de autoria do carnavalesco Leandro Vieira.

As composições estão disponíveis no canal do Youtube da escola. A finalíssima será no dia 8 de novembro e o desfile em 28 de fevereiro, sendo a sexta escola a se apresentar na Série Ouro.



As parcerias que irão participar da disputa são:



Samba 1 - David Cria e cia

Samba 2 - Vinicius Santos e cia

Samba 3 - Pedro França e cia

Samba 4 - Babby do Cavaco e cia

Samba 5 - Pedro Borges

Samba 6 - Vanessa Andrade e cia

Samba 7 - Wanderley Monteiro e cia

Samba 8 - Cacau Souza e cia

Samba 9 - Bruno Professor e cia

Samba 10 - Marquinho Paloma e cia

Samba 11 - Wil do Aconchego e cia

Samba 12 - Alan Adi

Samba 13 - Xande de Pilares e cia

Samba 14 - Pedro Cassa e cia

Samba 15 - Claudio Mattos e cia

Samba 16 - Claudio Russo e cia

Samba 17 - Macaco Branco e cia

Samba 18 - Renan Gêmeo e cia