Casal de MS e PB da escola Herdeiros da VilaDivulgação

Publicado 24/10/2024 10:43

Rio - A Herdeiros da Vila, escola mirim da Vila Isabel, realizará na próxima segunda-feira (28) inscrições para novos componentes e recadastramento de desfilantes. Os cadastros serão feitos das 17h às 20h, na quadra da agremiação. No mesmo dia, ocorrerá uma grande festa em homenagem ao mês das crianças.

É necessário apresentar o RG do menor e do responsável, além de comprovante de residência, comprovante de escolaridade e uma foto 3x4 do componente.

"Nossas crianças terão a oportunidade de aproveitar uma festa linda e já garantir um lugar na Sapucaí para o próximo ano. Estamos muito animados", afirmou o presidente da Herdeiros, Philipe Duarte.

Integrantes da escola mirim também realizarão cadastros de componentes às quartas-feiras, das 18h às 20h, na quadra, até que todas as vagas sejam preenchidas.

A Herdeiros será a sétima a desfilar em 2025.