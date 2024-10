Parceria campeã da Santa Cruz - Divulgação

Publicado 21/10/2024 09:23

Rio - A Acadêmicos de Santa Cruz escolheu na madrugada deste domingo (20) seu samba-enredo para 2025. A obra é assinada por Elias Andrade, Rafael Lima, Samir Trindade, Aurélio Brito, Zé Glória, Pierre Perez, Luiz Brasília e Carla da Barreira. A parceria ganhou um prêmio de R$ 10 mil.



O enredo é "Os Sagrados Altares Tupiniquins", do carnavalesco Cid Carvalho, e aborda as origens de diversas manifestações culturais por meio da fé e do sincretismo.