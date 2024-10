Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Sabrina SatoReprodução/Instagram

Publicado 17/10/2024 12:26

Rio - Grávida do segundo filho, Sabrina Sato brincou sobre seu médico ter demonstrado preocupação em relação ao desfile do Carnaval 2025. A apresentadora é rainha de bateria da Vila Isabel, no Rio, e da Gaviões da Fiel, em São Paulo e confirmou que estará na folia na reta final da gestação.

fotogaleria

Milton Cunha reagiu à notícia da gravidez de Sabrina na noite de quarta-feira (16) em um evento da Globo voltado para o mercado publicitário perguntando se era fake ou real.

"É real, mas vai ter Carnaval, eu fui no médico hoje aí ele falou para mim: 'você vai estar quase com sete meses, estou achando difícil'. Eu falei assim: 'Eu troco de médico'. O (bebê) vai chacoalhar, mas tem que estar lá", brincou.

Sabrina já é mãe de Zoe, 5 anos, do casamento com Duda Nagle e está com dois meses de gestação.

Ela é rainha de bateria da Unidos de Vila Isabel desde 2011 e, em 2020, Aline Riscado ficou à frente da bateria e Sabrina desfilou como rainha da escola. No ano seguinte, a japa voltou ao seu posto original.

Já na Gaviões da Fiel, Sato desfila há 20 anos.