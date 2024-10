Tinga é o intérprete da Vila Isabel - Divulgação / Vila Isabel

Tinga é o intérprete da Vila IsabelDivulgação / Vila Isabel

Publicado 15/10/2024 07:33

Rio - A Unidos de Vila Isabel iniciará nesta quarta-feira (16), às 20h, na quadra, os ensaios semanais de canto para o Carnaval 2025. Com hino definido e gravado para o álbum oficial da Liesa, a escola promoverá o primeiro contato da comunidade com a nova letra, adaptada pela agremiação após a disputa.

"A Vila Isabel tem um hino leve e alegre. É um samba que vai ajudar o componente a se divertir na Avenida e tem tudo para fazer a escola gabaritar novamente em evolução. Os ensaios são importantes para que a gente consiga absorver e colocar em prática todo esse potencial", afirma o diretor de Carnaval da agremiação, Moisés Carvalho.

A partir do fim de outubro, a escola passa a ensaiar no Boulevard 28 de Setembro. A Vila será a última a desfilar na segunda-feira de Carnaval, com o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", de Paulo Barros.

Confira a letra oficial do hino de 2025:

EMBARQUE NESSE TREM DA ILUSÃO

NÃO TENHA MEDO DE SE ENTREGAR

POIS NOSSO MAQUINISTA É CAPITÃO

E COMANDA A LEGIÃO QUE VEM LÁ DO BOULEVARD…

O BREU E O SUSTO EM MEIO À FLORESTA

POR ENTRE OS ARBUSTOS, QUEM SE MANIFESTA?…

CARA FEIA PRA MIM É FOME

VADE-RETRO LOBISOMEM, CURUPIRA SAI PRA LÁ.

NO CLARÃO DA LUA CHEIA

MARGEANDO RIO ABAIXO

OUÇO UM CANTO DE SEREIA

Ê CABOCLO D’ÁGUA

DA ÁGUA QUE ME ASSOMBRA

A SOMBRA DA MEIA-NOITE

FOI-SE A NOITE DE LUAR (OOOI)

NA TEMPESTADE, ENCANTADA É A GAIOLA

CHORA VIOLA, PRA ALMA PENADA SAMBAR

NAS REDONDEZAS, CREDO EM CRUZ AVE MARIA

QUANTO MAIS SAMBA TOCAVA, MAIS DEFUNTO APARECIA

SILÊNCIO…

AO SOM DO ÚLTIMO SUSPIRO VAI CHEGAR

A BATUCADA SUINGADA DE VAMPIROS

QUANDO O APITO ANUNCIAR…

EU APRENDI QUE DESDE OS TEMPOS DE CRIANÇA

A MINHA VILA SEMPRE FOI BICHO-PAPÃO

POR ISSO, ME ENCANTEI COM ESSE FEITIÇO

QUE HOJE CAUSA REBULIÇO ARRASTANDO A MULTIDÃO

SOLTA O BICHO, DÁ UM BAILE DE ALEGRIA

É O POVO DO SAMBA VIRADO NA BRUXARIA

O CALDEIRÃO VAI FERVER, EU QUERO VER SEGURAR

NÃO TEM JEITO, A VILA VAI TE PEGAR