Erika Januza e Lorena Improta arrasam em final de samba da Viradouro

Rio - Erika Januza compareceu à quadra da Viradouro, neste domingo (13), para acompanhar a final do samba-enredo da agremiação. Rainha de bateria da escola, a atriz apostou em um look revelador, com recortes e pedrarias, e exibiu o corpo escultural. Na ocasião, ela deu um show de samba no pé e ainda desceu do salto para ficar mais à vontade.

Quem também marcou presença na quadra da escola de Niterói foi a musa Lorena Improta. Como de costume, a mulher do cantor Léo Santana se jogou no samba e deu um show de simpatia. A atriz Cacau Protásio foi outra celebridade que esteve no local.

O samba-enredo assinado por Paulo César Feital, Inácio Rios, Marcio Andre Filho, Vitor Lajas, Vaguinho, Chanel e Igor Federal foi o escolhido para representar a Viradouro no Carnaval do ano que vem. Atual campeã do Carnaval carioca, a agremiação desfila no dia 2 de março, domingo.

A vermelho e branco levará para a Avenida o enredo "Malunguinho, o mensageiro de três mundos", que exaltará a saga do líder quilombola João Batista.

