Tati Minerato é a nova musa da Mocidade Independente de Padre Miguel - Reprodução / Instagram

Publicado 13/10/2024 15:46 | Atualizado 13/10/2024 16:18

Rio - Tati Minerato, de 36 anos, foi anunciada neste sábado (12) como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel para o Carnaval de 2025. A novidade foi revelada durante a final do samba da escola, marcando o início de um novo desafio para Tati, que também segue como rainha de bateria da Estácio de Sá

"O carnaval é uma grande paixão na minha vida, e este ano tem um gostinho ainda mais especial. Estou muito feliz e honrada com esse convite tão especial da Mocidade Independente de Padre Miguel. A Mocidade é uma escola que sempre admirei e acompanhei, com seus sambas-enredo icônicos que conquistam fãs por onde passam. Recebi o convite para desfilar com muita alegria e emoção, e passei a semana toda ansiosa para o grande dia. Foi incrível sentir a energia da comunidade e todo o carinho que recebi", disse a modelo.



"Realizar o sonho de representar a Mocidade e a minha querida comunidade estaciana é uma emoção indescritível. Será um momento único e estou muito empolgada em poder representar duas escolas tão importantes do carnaval carioca. Vou me esforçar ao máximo para entregar tudo em ambas, com muito amor e dedicação", continuou.



Na cerimônia de enfaixamento, Tati foi coroada pela rainha de bateria da escola, Fabíola de Andrade. "Gosto muito da Fabíola, a gente troca muitas figurinhas. Então, para mim, foi uma honra receber a faixa das mãos dela. Agora vamos estar mais unidas em busca de trazer o tão sonhado título para Mocidade Independente de Padre Miguel".



Como uma foliã dedicada, Tati surgiu deslumbrante vestindo um body cravejado de cristais verdes na cor da escola. "Fiz uma dieta para secar e chegar mais slim hoje aqui. Perdi 3kg em 5 dias. Estou feliz com o meu corpo, estou feliz de estar na Mocidade, na Estácio, está tudo dando certo. Eu amo o Carnaval".



Mesmo morando em São Paulo e assumindo mais uma função no Carnaval Carioca, Tati prometeu ser uma presença assídua nas escolas: "Quando entro em uma escola, visto a camisa e me entrego de verdade. Faço ensaios fotográficos, vou a todos os ensaios e sempre busco retribuir o carinho e a confiança depositada em mim. Para mim é gostoso viver tudo isso, faço com muito amor e vontade de dar certo".

Vale lembrar que Tati foi rainha de bateria da Porto da Pedra durante três anos, mas foi desligada da escola após a escola amargar o último lugar no Carnaval 2024 e ser rebaixada para a Série Ouro.