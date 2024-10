Enredo do desfile de 2025 da Portela vai homenagear Milton Nascimento - Magaiver Fernandes / Divulgação

Publicado 12/10/2024 18:13

Rio - A Portela lançou, neste sábado (12), o selo "Planeta Azul Portela", com objetivo de promover a sustentabilidade e responsabilidade ambiental no Carnaval. A partir de agora, as alegorias vão utilizar energia limpa, para compensar as emissões de gases poluentes.